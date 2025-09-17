Кая Калас: Да ударим по руските банки

Руските дронове, навлезли в Полша и Румъния миналата седмица, са сигнал са още по-опасна ескалация на войната в Украйна, заяви върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас. ЕС трябва да отговори твърдо, бе категорична тя:

"Русия тества Запада. Ако Путин усети каквато и да било слабост, той ще продължи с натиска си, защото иска да ни пробва. Европа трябва да отговори твърдо. Както председателката фон дер Лайен каза вчера, Комисията скоро ще представи 19-ия санкционен пакет. Трябва да ударим по руските банки, енергийни компании, криптовалута и сенчестия флот по-силно. Да лишим Москва от средства за воденето на войната е от основно значение, за да сложим край на този конфликт".

Очакваше се 19-ият санкционен пакет да бъде представен миналата седмица. Това обаче не стана. По неофициална информация причината е съпротивата на Унгария и Словакия.