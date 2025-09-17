  • Instagram
Руснаците ще правят "аналог на Starlink"

Русия скоро ще създаде конкурент на сателитната интернет услуга Starlink на американския мултимилиардер Илон Мъск. Това съобщи ръководителят на руската космическа агенция "Роскосмос" Дмитрий Баканов, цитиран от Ройтерс и БТА.

Starlink е най-голямата сателитна система в света, включваща над 8000 спътника. Стартът ѝ започна преди 6 години, а компанията на Илон Мъск успява да извежда сателити в орбита с рекордни темпове.

Новият генерален директор на "Роскосмос", 39-годишният Дмитрий Баканов, призна в предаването на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, че космическата агенция трябва да се откъсне от "инерцията" и да привлече повече талантливи младежи.

Баканов е бивш шеф на компанията "Гонец", управляваща руска система за сателитна комуникация, която е много по-малка по размер от американския си конкурент и се използва главно за правителствени цели. По думите му Русия напредва в създаването на "аналог на Starlink".


