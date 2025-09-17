Историческо: Алтернатива за Германия за първи път на върха, Мерц обещава "Есен на реформи"

За първи път крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзД) изпревари консервативния блок (ХДС/ХСС) в национално допитване, според данни на института YouGov, цитирани от ДПА.

Проучването показва, че АзД нараства с два пункта спрямо август и вече има подкрепата на 27% от избирателите. Междувременно Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц и техните баварски съюзници от Християнсоциалния съюз губят един пункт и достигат 26%. Анкетата отбелязва, че това е първият път, в който АзД заема водеща позиция в проучване на YouGov, което показва шокираща промяна в политическата сцена на Германия.

В последните проучвания АзД обикновено изоставаше или беше наравно с консерваторите, но настоящият резултат показва, че партията е успяла да консолидира подкрепата на разочаровани избиратели. Ако изборите бяха в неделя, управляващите социалдемократи биха получили 15%, с лек ръст от един пункт. Зелените остават стабилни на 11%, а Левицата пада с един пункт до 9%. Подкрепата за новата популистка „Алианс на Сара Вагенкнехт“ (АСВ) остава с 5%, докато либералите от Свободната демократическа партия (СДП) са 4%, под прага за влизане в парламента. Проучването е проведено между 12 и 15 септември сред 1 649 респонденти.

Публикуването на резултатите съвпадна с речта на канцлера Фридрих Мерц в Бундестага, в която той обяви началото на „Есен на реформите“. Мерц заяви, че Германия се сблъсква с фундаментални проблеми, а не с дребни корекции, като подчерта, че страната трябва да реши „как да живеем, как да живеем заедно, как да работим, как развиваме икономиката си и дали нашите ценности ще останат жизнеспособни“.

Канцлерът посочи три спешни предизвикателства, с които нацията трябва да се справи: ерозията на свободата и растящото чувство за несигурност сред гражданите; натискът върху износно ориентирания икономически модел на Германия от нарастващия протекционизъм; и вътрешни, както и външни сили, подкопаващи демокрацията чрез насаждане на разделение.

Мерц увери, че правителството е единно в решимостта си да се справи с тези заплахи: „Ще запазим свободата си, ще защитим просперитета си и ще опазим сплотеността на обществото“, заяви той по време на дебата за бюджета.

Канцлерът също засегна войната в Украйна, като подчерта, че мирът не трябва да идва за сметка на териториалната цялост на Киев. Всяка отстъпка, предупреди той, би окуражила Владимир Путин да насочи агресията си към друга страна.