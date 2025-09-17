Вземат от президента ДАНС, ДАР и ДАТО: МС ще предлага шефовете им, НС ще ги избира

ГЕРБ, БСП и ИТН са внесли три законопроекта за промени в законите за Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и за специалните разузнавателни средства, в който е регламентиран избора на шеф на ДАТО – службата, която подслушва.

Те предлагат шефовете на трите институции вече да не се назначават с указ на президента, а да се избират от Народното събрание, пише „24 часа“.

Предлага се и увеличаване на заместник-председателите от двама на трима. Те ще се назначават както досега – от Министерския съвет по предложение на техния ръководитеб.

През лятото управляващите и президентът Румен Радев се сблъскаха по темата с назначенията. Радев дълго бави указа за назначаването на главен секретар на МВР. Предложението беше сегашният и.ф. Мирослав Рашков. Освен това отказа да назначи предложения от кабинета за шеф на ДАНС Деньо Денев, който също в момента е и.ф.

„За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор”, се посочва в проектите на вносителите.



