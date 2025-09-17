Украйна и Великобритания сключиха "вековен съюз"

Парламентът на Украйна официално ратифицира историческо споразумение, което утвърждава столетно партньорство с Великобритания и подчертава задълбочаващите се отношения между двете държави в областите на сигурността, икономиката и културата.

На 17 септември Върховната Рада одобри договора с подкрепата на 295 депутати. Споразумението, подписано през януари от президента Володимир Зеленски и британския премиер Кийр Стармър, очертава обширна рамка за сътрудничество за следващите 100 години. То надгражда двустранния търговски и партньорски пакт от 2020 г., както и споразумението за сигурност, постигнато през януари 2024 г., като удължава неговите разпоредби от първоначалния 10-годишен срок до столетие.

Обхватът на договора е широкообхватен. Той включва сътрудничество в отбраната и военното дело, морска сигурност, енергетика и икономическо развитие, наука и технологии, културни връзки, правосъдие – включително международно правно сътрудничество, както и мерки за противодействие на дезинформацията. Ключов елемент е ангажиментът на Великобритания да продължи силната си военна подкрепа. Договорът гарантира поне 3,6 млрд. паунда (4,9 млрд. долара) годишно за отбраната на Украйна до фискалната 2030/2031 година, като допълнителна помощ ще се предоставя „при необходимост“. Това включва тренировъчни програми за украински войници и пилоти, доставки за военната авиация, разширено сътрудничество в отбранителната индустрия и участие в многостранни формати, като Водената от Великобритания Съвместна експедиционна сила.

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук приветства сделката като нещо много повече от стандартно партньорство, описвайки я като „вековен съюз“, който ще гарантира отбраната на Украйна, развитието й и мирното бъдеще на Европа. Британските представители споделиха това мнение, наричайки пакта формализиране на „неразрушимите връзки“ между Киев и Лондон.

Договорът вече бе ратифициран от британския парламент на 1 май, завършвайки необходимите вътрешнополитически процедури от британска страна. Сега одобрението на Украйна дава път на споразумението да влезе в пълна сила.

Задълбочаването на партньорството става във време, когато европейската подкрепа става все по-важна предвид несигурността около бъдещата подкрепа от САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп. От пълномащабното нашествие на Русия през 2022 г. Великобритания се утвърди като един от водещите съюзници на Украйна, предоставяйки близо 9 млрд. долара обща помощ, включително почти 7 млрд. долара военна подкрепа.

По време на наскоро проведено посещение в Киев на 12 септември – първото й като министър на външните работи – Йвет Купър обяви допълнителни 142 млн. паунда (173 млн. долара) помощ за подпомагане на Украйна през зимата. Двете страни също така напреднаха с плановете за съвместно производство на украински дронове-прихващачи, които ще се произвеждат във Великобритания.