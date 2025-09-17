Златна брошка с рубини и диаманти на "Тифани" за кралица Камила, сребърна купа и чанта от Аня Хиндмарч за Мелания

Луксозни подаръци ще си разменят Доналд Тръмп и крал Чарлз III по време на посещението на президента на САЩ в замъка "Уиндзор", пише CNN.



Бъкингамският дворец разкри подробностите за подаръците.



Президентът Тръмп ще подари на крал Чарлз реплика на меч на президента Айзенхауер. Твърди се, че мечът символизира "дълбоко уважение“ и служи като "напомняне за историческото партньорство“. На кралица Камила, президентът ще даде винтидж брошка от 18-каратово злато, диаманти и рубин от американския бижутер Tiffany & Co. Подаръкът е замислен поклон към родния камък на кралицата (рубини), както и на този на първата дама (диаманти).



От своя страна, крал Чарлз и кралица Камила ще дадат: ръчно подвързан кожен том, изработен от Кралската книговезница в замъка Уиндзор, в чест на 250-годишнината от Декларацията за независимост. Ще му бъде връчено и знамето на Съюза, което се е развявало над Бъкингамския дворец, когато е бил встъпил в длъжност за втория си мандат на 20 януари.



На първата дама: сребърна и емайлирана купа и персонализирана чанта от Аня Хиндмарч. Кралското семейство ще подари на Тръмп и сребърна рамка за снимка, гравирана с общия шифрофон на краля и кралицата.