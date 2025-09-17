  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +24
Пловдив: +12 / +25
Варна: +11 / +23
Сандански: +15 / +26
Русе: +11 / +24
Добрич: +11 / +21
Видин: +12 / +26
Плевен: +11 / +24
Велико Търново: +8 / +23
Смолян: +5 / +18
Кюстендил: +10 / +23
Стара Загора: +9 / +23

Ето кои са новите почетни граждани на София и носителите на наградата на СО

  • Сподели в:
  • Viber
Ето кои са новите почетни граждани на София и носителите на наградата на СО

БТА
A A+ A++ A

Изтъкнати общественици и спортисти бяха удостоени със звание "Почетен гражданин на София" и с "Почетен знак на София" на празнична сесия на Столичния общински съвет по повод празника на града - 17 септември, предава БТА.

Тази година със званието "Почетен гражданин на София" бяха удостоени Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет; Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година; Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.; Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия; арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор; проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

С "Почетен знак на Столична община" бяха удостоени Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - педагог, режисьор, общественик и основател на група "Жестим" и театър "Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.

#СО #Ден на София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?