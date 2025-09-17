Нинова: Тази женичка Урсула не знае какво говори

"Тази женичка Урсула не знае какво говори! Трябва да се намери някой по-умен там край нея, да й обясни". Това коментира Корнелия Нинова по повод думите на Урсула фон дер Лайен, че една трета от оръжията в Украйна са от България. Председателката на Европейската комисия каза това по време на посещението си у нас на 31 август.

"Около 300 милиарда струват оръжията, доставени в Украйна от началото на войната. Една трета са 100 милиарда! Кой нормален човек си представя, че България е произвела и доставила оръжия за 100 милиарда?!, риторично попита Нинова в ефира на Евроком.

Междувременно тя обяви, че управляващите се канят да вдигат данъците от 1 януари 2026 г.

"Хем взимат огромни заеми, хем се канят да вдигат данъците от 1 януари. Мисля, че ще надделеят онези, които ще искат увеличаване на ДДС-то. Което е ужасно, защото това е косвен данък, който се плаща от всички", обясни Корнелия Нинова.

"Даниел Митов не трябваше да се съгласява да става министър на МВР, защото не е за тази работа човекът", каза още лидерката на „Непокорна България“. Тя беше категорична, че състоянието на сектора на сигурността е изключително тревожно и тежко и това предполага Митов да си подаде оставката. „Виждате какво става навсякъде – насилие, агресия, канали, които се протежират от хора в МВР... Сектор „сигурност“ е много разклатен и Даниел Митов определено не си е на мястото“, посочи още Корнелия Нинова.

В същото време тя избухна остро срещу бившата си дясна ръка в БСП - Атанас Зафиров.

"Излиза този нещастник Зафиров - не Желязков, и вижте какво обявява след великото заседание на Националния борд по водите: Че в сряда ще се избира персонален състав на борда и първото му заседание ще е вероятно другата седмица...! Вие разбирате ли за какво безумие става дума?!", коментира тя по повод водната криза в страната и мерките, които се предприемат за справянето с нея.



