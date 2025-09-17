  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +24
Пловдив: +12 / +25
Варна: +11 / +23
Сандански: +15 / +26
Русе: +11 / +24
Добрич: +11 / +21
Видин: +12 / +26
Плевен: +11 / +24
Велико Търново: +8 / +23
Смолян: +5 / +18
Кюстендил: +10 / +23
Стара Загора: +9 / +23

Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

  • Сподели в:
  • Viber
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

Газпром - Русия
A A+ A++ A

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА. Фон дер Лайен написа в социалната мрежа "Екс", че е разговаряла по телефона с Тръмп вчера. Тя е обещала Европейската комисия да представи скоро 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина. Той ще бъде насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор, уточни председателката на Европейската комисия.

По-рано Тръмп поиска ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.

"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете Фон дер Лайен в своята публикация. Тя обяви, че "за да бъде сложен край на това, (Европейската) комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руски изкопаеми горива".

ЕС вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол, като ще намали неговия дял от 29% в началото на 2021 г. до 2% до средата на тази година, отбелязва АФП. Европейският съюз освен това планира пълно прекратяване до края на 2027 г. покупките на петрол и газ от Русия. Фон дер Лайен каза вчера, че Брюксел иска да постигне тази цел още по-скоро.

Източник: БТА


#Урсула фон дер Лайен #Доналд Тръмп

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?