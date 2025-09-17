Пиян украинец паркира на детска площадка в Несебър, задържаха го
Скандален случай с пиян шофьор в Несебър.
Задържаха украински гражданин, след като управляваният от него автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.
Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че кола, управлявана от пиян водач, е паркирала в зоната за игра.
При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол - 2,82 промила.
Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет.
Няма информация за пострадали при инцидента.
Още по темата:
- » Наш курорт оглави британска класация
- » Несебър - дестинация №1 в британска класация за късно море
- » Трагедията в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми, остават в ареста
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Синдикатът на МВР: Осъждаме нападенията над служителите на полицията09:45 11.09.2025 | Закон и ред
Бой на летището в София: Един е задържан, друг е в болница16:21 13.09.2025 | Криминални
Последно от Закон и ред