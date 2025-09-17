  • Instagram
Съдебният състав, определен да разгледа мярката на Благомир Коцев, си направи отвод

Съдебният състав, определен да разгледа мярката на Благомир Коцев, си направи отвод

БНТ
Съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу определението на СГС, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража", си направи отвод от делото.

аради това решение на съдебния състав, заседание в четвъртък няма да има.

Предстои да се избере нов, а заседанието най-вероятно ще е другата седмица.

Припомняме, че на 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Преди дни защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.

Защитниците му посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.

От прокуратурата не се съгласиха и посочиха, че делото е много сложно и най-вероятно обвинението срещу Благомир Коцев ще бъде прецизирано на по-късен етап. Те увериха и че ще бъде разпитан бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който в началото потвърди твърденията на основния свидетел, че е имало искане на подкуп, а после в социалните мрежи каза, че тези показания са били взети под натиск. Въпреки това, съдът се позова на тях в мотивите си защо Коцев ще остане в ареста.

“Ще повторя и ще подчертая - обвинителната теза не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов”, обясни прокурор Велислава Патаринска.


#Благомир Коцев

