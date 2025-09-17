Охранител намушка мъж в Морската градина в Бургас - снимал с телефон

Сериозен инцидент в Бургас! 33-годишен мъж е бил намушкан при спор на паркинг пред хотел в Морската градина. Сигналът до Пето Районно управление – Бургас е получена на 16 септември около 17.30 ч.

Според МВР след спречкване заради снимане с мобилен телефон без разрешение, 52-годишен охранител на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишен софиянец. Пострадалият няма сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.