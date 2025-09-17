Охранител намушка мъж в Морската градина в Бургас - снимал с телефон
Сериозен инцидент в Бургас! 33-годишен мъж е бил намушкан при спор на паркинг пред хотел в Морската градина. Сигналът до Пето Районно управление – Бургас е получена на 16 септември около 17.30 ч.
Според МВР след спречкване заради снимане с мобилен телефон без разрешение, 52-годишен охранител на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишен софиянец. Пострадалият няма сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата:
- » Спипаха сина на изявен прокурор с близо 50 кг марихуана
- » Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас
- » Трагедията в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми, остават в ареста
Коментирай
Най-четено от Криминални
Жестоко убийство: Мъж закла жена си в дупнишко село10:59 11.09.2025 | Криминални
Последно от Криминални