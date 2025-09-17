FT: Европа иска да създаде "стена от дронове" с украинска технологиия срещу Русия

След неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на НАТО от Русия, ЕС бърза да похарчи милиарди за създаването на "стена от дронове" с помощта на технология, която е преминала бойни изпитания в Украйна, пише Financial Times.



В статията се посочва, че реакцията от миналата седмица на навлизането на Русия във въздушното пространство на Полша и Румъния показа, че НАТО разчита на скъпа технология за прехват на относително евтини дронове — явна уязвимост, която Москва може да използва в бъдеще.



За да запълни тази празнина, Брюксел призова столиците на страните-членки да използват средствата на ЕС и да закупят съвместно системи, които са се доказали в Украйна.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да "построи стена от дронове“ на източната си граница. Тя отбеляза, че това ще бъде "европейска способност, разработена, разгърната и поддържана съвместно, която ще може да реагира в реално време".



Както се посочва в материала, Полша, балтийските страни и Финландия – държави от ЕС, граничещи с Русия – обявиха планове за укрепване на границите си. Въпреки това, официални лица предупреждават, че такъв подход ще бъде ефективен само ако е унифициран и се основава на общи и напълно интегрирани технологии.



"Европейската отбранителна позиция е твърде раздробена, именно в тази сфера наистина се нуждаем от много по-добра координация... Не може една държава [на предната линия] да прави едно на границата си, а друга – нещо друго... Русия просто ще приспособи подхода си към нашите слаби места", заявява служител на ЕС.



В материала се посочва още, че за да запълни празнината при придобиването на нови отбранителни системи, НАТО започна мисия за противовъздушна отбрана — Eastern Sentry — с участието на изтребители, кораби и разузнавателни системи, разположени по източния фланг, от Финландия до България.



Украйна внедри иновации в системата за противовъздушна отбрана от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. Въпреки че Киев разчита на западните си партньори по въпросите на системите за противовъздушна отбрана за сваляне на ракети, но Украйна стана пионер в разработването на икономически ефективни начини за борба с руските ударни дронове.



Тъй като стандартните радари не са в състояние да откриват дронове тип "Шахед", летящи на ниска височина, украинските технологични компании са разработили национална система от акустични сензори, които могат да ги идентифицират по звуковия сигнал. Тази информация след това се предава на стотици мобилни екипи, оборудвани със зенитни оръдия и тежки картечници — това е много по-евтино решение от използването на ракети-прехващачи.



"Цялата концепция за война с използване на дронове промени характера на съвременните въоръжени конфликти... Безспорно, съществува необходимост от разработване на нови контрамерки, особено срещу безпилотни системи. Някои варианти вече съществуват и се използват, но са необходими нови технологии и методи", посочва бригаден генерал Марку Виитасаари, директор на Националната отбранителна администрация на Финландия.