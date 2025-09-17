  • Instagram
Навални е бил отровен, сочат резултати от две лаборатории

date 2025-09-17

Навални е бил отровен, сочат резултати от две лаборатории

ФБ/Алексей Навальный
Юлия Навалная, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен, предаде БТА.

47-годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическа наказателна колония. Съпругата му многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.

Навалная публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през миналата година и че две лаборатории са го изследвали и са установили, че е бил отровен. Тя призова лабораториите да публикуват заключенията си.

#Алексей Навални

