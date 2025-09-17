Навални е бил отровен, сочат резултати от две лаборатории

Юлия Навалная, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен, предаде БТА.

47-годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в арктическа наказателна колония. Съпругата му многократно е обвинявала Русия, че го е убила - твърдение, което Кремъл отхвърля като нелепо.

Навалная публикува видео в "Екс", в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през миналата година и че две лаборатории са го изследвали и са установили, че е бил отровен. Тя призова лабораториите да публикуват заключенията си.