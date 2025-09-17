30-годишен преби мъж в София и му счупи 4 ребра

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 41-годишен мъж.

На 14.09.2025 г. около 20,00 ч. зад блок в „Гео Милев“ в гр. София, обвиняемият П.П. ритал с крака В.Г. в областта на гърба, корема и гърдите. Вследствие на ударите обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на 4 ребра и събиране на въздух в гръдната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години. П.П. е осъждан . Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 17.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.