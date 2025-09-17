НА ЖИВО от НС: Павела Митова (ИТН) остави розови хапчета за колегите си от ПП-ДБ

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

Дебатът се превърна в скандал между представители на управляващите партии и опозиционните.

Мотивите са във връзка с „провала в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“.

Разискванията по проекторешението за гласуване на вот на недоверие са първа точка в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Съгласно правилника на Народното събрание, гласуването на вота ще бъде утре, 24 часа след приключване на дебатите.

Досегашните вотове бяха по теми корупция, екология, фискална и външна политика. Общо партиите, обявили се за опозиционни, имат 105 гласа. За да спадне правителството, вотът трябва да събере подкрепа от 121 народни представители.

На 12 септември „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“. Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Заявка за подкрепа на вота на недоверие в пленарната зала дадоха „Възраждане“ и „Величие“, които не са сред вносителите.

В началото на пленарното заседание се регистрираха 185 народни представители.

Ангел Славчев от "Възраждане" поиска дебатите по вота на недоверие да се предават пряко по Българската национална телевизия и по Българското национално радио, но предложенията му бяха отхвърлени.

"Проблемът със завладяната държава и превзетите институции е проблем на системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат. Тази корупция е свързана и с бездействие в МВР и е в интерес на малка група престъпници", каза лидерът на МЕЧ - Радостин Василев, при представянето на мотивите за вота.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пое щафетата и обясни, че институциите действат в "частен интерес по разпореждане на една малка група хора", Според него Пеевски системно установявал влияние в службите за сигурност и съдебната власт, "въпреки нищожната си политическа легитимност".

Йордан Цонев от ДПС - Ново Начало реагира остро на изказванията на опозицията. Той обвини ПП-ДБ в лицемерие и в плагиатство на мотивите им към вота на недоверие.

"Chat GPT ми каза, че текстът не е оригинален а плагиатстван", заяви депутатът.

"Делян Пеевски започна системно да сваля лицемерните ви маски и да показва истинските ви лица - искате да завладеете държавата, искате с 8-10% подкрепа максимум и ала бала да управлявате държавата, да назначите свой човек за прокурор и свои хора в службите, които да вършат вашите лични интереси и на олигарсите", изтъкна Цонев.

"Ако целта на тези вот е е да вдигнете някаква протестна вълна, протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото. Ако протестът е социален и има подкрепа отдолу, би могъл. Но вашият протест е в миналото", подчерта още той.

"Органите на репресивната власт в държавата са узурпирани от управляващите, за да изпълняват политически поръчки", заяви на свой ред лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов.

"Държавата днес функционира в условия на узурпирана репресивна власт, която се използва срещу неудобните и, разбира се, основно срещу опозицията:, добави той.

"Вместо да виждаме върховенството на закона, виждаме върховенството на лобисткия закон, който позволява няколко олигарси, заедно или поотделно, да кадруват, като движат лицата в държавната администрация без оглед на тяхната компетентност и качества. Това само условно може да се нарече върховенство на закона, но в никакъв случай върховенство на правото", заяви по време на разискванията Юлиана Матеева от „Величие“, която е и зам.-председател на Народното събрание.

По-рано, преди дебатите да започнат по същество, Костадин Костадинов прочете декларация за Северна Македония. Някои от депутатите напуснаха залата. От "Възраждане" поискаха обяснение от премиера Росен Желязков дали страната ни е променила политиката си спрямо Скопие. Причината: изказванията му, че в РСМ има "българско малцинство".

Депутатите удължиха работното си време до изчерпване на дневния ред на пленарното заседание.

"Целта на този вот не е да играем на по-по-най, а да чуем отговорите на въпросите, които сега са към вас", обърна се към управляващите съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова.

Срещу нас няма алтернатива, а „жалка сбирщина от хора“, за които властта е на всяка цена, заяви Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН).

Малко по-късно съпартийката му - Павела Митова, остави на парламентарната трибуна розови хапчета за депутатите от ПП-ДБ. Тя им обясни, че трябва да ги пият, след като преди употреба прочетат листовката.

"Като идвате на трибуната, пийте по две с водичка. Не се плашете от думата "чета" за вас съм нарисувала картинки. За вас и само заради вас", заяви Митова, като уточни, че според нея вотът на недоверие е "политическа ирония".

"ПП-ДБ приписват собствения си провал и се опитват да го пробутат като чужда вина. Това е като да се спънеш сам, да паднеш по лице и после да обвиниш гравитацията, че ИТН, ГЕРБ, БСП или когото пожелаете", коментира още депутатът от ИТН.

След около 20 минути Радостин Василев видя в съответните хапове нейните "противозачатъчни". "Говорите за нивото на парламента, а давате на Павела Митова да говори от трибуната", каза още той.



