Ограничават до 30 литра варенето на домашна ракия

Правителството предлага сериозно намаляване на разрешеното количество домашна ракия и вино, което всяко домакинство може да произвежда за лична консумация. С промени в Закона за виното и спиртните напитки, които са публикувани за обществено обсъждане, се въвежда таван от 30 литра за ракията и 500 литра за виното годишно.

Досега законът позволяваше преработката на до 1000 килограма грозде за семейна консумация, от което можеха да се произведат общо около 700 литра алкохолни напитки. С новите текстове обаче се прави ясно разграничение между двата вида алкохол и се въвеждат конкретни лимити.

Основният мотив зад промените е ангажимент, поет от България пред Европейската комисия, за ограничаване на нерегламентираното производство на алкохол. Целта е да се намали сивият сектор в производството на вино и спиртни напитки.



В страната официално са регистрирани около 1500 казана за изваряване на ракия, известни като "малки обекти за дестилиране". Именно в тях по закон трябва да се произвежда домашната ракия, при спазване на строги правила и само от собствени плодове.

Акцизът остава, анализите поскъпват

Правилата за акциза не се променят. За разрешените до 30 литра ракия ще се заплаща намалена с 50% ставка, която възлиза на 2.20 лева на литър. За всеки литър над този обем обаче ще се дължи пълният размер на акциза от 4.40 лева. Търговията с домашно произведен алкохол остава строго забранена.

Заедно с новите ограничения се предвижда и актуализация на цените за лабораторни анализи на продукцията, извършвани от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Увеличението се налага заради по-високите цени на консумативите. Така например анализът за алкохолно съдържание ще струва с близо 6 лева повече – 19,56 лева, а таксата за измерване на редуциращи захари скача от 21 на 27.38 лева.



Запазват се и строгите изисквания за етикетирането на напитките. Ракия ще може да носи етикет "отлежала" само след минимум 6 месеца в дъбови бъчви, а "стара" – след поне 3 години. За търговци, които нарушават тези правила, са предвидени солени глоби между 30 000 и 50 000 лева.