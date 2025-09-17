Книгоиздаването в България през 2024 г.: Кои жанрове водят класацията според НСИ

През 2024 г. в България са издадени 8891 книги с общ тираж 5 297 385 броя и 1252 брошури с тираж 1 009 001 броя. Това показват данни от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) „Книгоиздаване и печат 2024“, съобщиха от института във „Фейсбук“.

Какви книги излизат най-много?



Най-голям дял заемат научните издания – 2256 заглавия с тираж 364 000.

Художествената литература за възрастни е представена с 3024 заглавия и 1 464 000 тираж, популярната литература – с 1800 заглавия и 875 000 тираж. Учебниците и учебната литература са 1379 заглавия с впечатляващ тираж от 2 362 000, а литературата за деца и юноши – 1331 заглавия с 1 100 000 тираж.

Оригинални и преводни заглавия

От всички издания 7545 книги и брошури са публикувани на оригиналния си език (включително български), а преводните заглавия са 2598.

Издателската картина в София

По данни на НСИ за област София (столица) през 2024 г. са издадени 6015 книги с годишен тираж 4 557 000, 898 брошури с тираж 828 000 и 77 вестника с общ тираж 85 832 000.

Сравнение с 2023 година

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 26 (0,4%). Средният тираж също нараства – от 630 през 2023 г. на 779 през 2024 г., което е ръст от 23,7%.

Същевременно броят на издадените вестници намалява с 5 (6,1%), но техният тираж се увеличава със 7 858 000 броя (10,1%).