Експерти бият тревога за водата във Велико Търново

Експерти предупредиха за реален риск от въвеждане на воден режим във Велико Търново, ако зимата е суха и нивата в язовир "Йовковци" продължат да спадат. Проблемът е част от национална криза, причинена от рекордните за Европа 60% загуби по остарялата водопреносна мрежа у нас.

Темата беше обсъдена в ефира на Нова телевизия, където специалисти и представители на институциите очертаха тревожна картина. Около половин милион българи вече са пряко засегнати от проблеми с водоснабдяването, като към Плевен наскоро се присъедини и Ловеч, въпреки че двата града се захранват от един и същ водоизточник – "Черни Осъм".

Според инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет на "Български ВиК Холдинг", основната стратегия трябва да бъде масовата подмяна на мрежата през следващите пет години. Той беше категоричен, че е безсмислено да се търсят нови водоизточници, докато наличните се губят в "продънена каца".



"Темата за качеството на водата не бива да се разделя от тази за нейната липса", коментира още инж. Лозев. Той подчерта, че намаляването на течовете ще освободи ресурс и ще позволи да се изключат местни водоизточници със замърсено качество.

Велико Търново и Черноморието са следващите застрашени

Председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов директно посочи, че Велико Търново е изправен пред сериозен риск, ако няма достатъчно снежна покривка през зимата. Той разкри, че и по Черноморието ситуацията е несигурна, като ВиК-Варна вече превантивно търси алтернативи, за да избегне криза през следващия летен сезон.

Според инж. Иванов е нужен спешен технико-икономически анализ, който да определи най-доброто дългосрочно решение – дали да се черпи вода от река Дунав, или да се строят нови язовири. Той допълни, че Европейската комисия е дала срок на България до януари да представи ясни цели за намаляване на течовете.



Подпочвените води са само авариен вариант

Всички експерти се обединиха около тезата, че използването на подпочвени води е само временна и аварийна мярка. "Подпочвените води са последният ресурс, който трябва да бъде използван", заяви деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. Петър Филков. Той обясни, че те се възобновяват бавно и прекомерното им изчерпване крие сериозни рискове.

На фона на огромните загуби, дори градовете-първенци като София и Русе губят около 50% от водата си по тръбите. Кметът на Ловеч Страцимир Петков даде пример, че въпреки предприетите мерки и свалянето на потреблението в града, загубите остават около 50 на сто. Според него, ако водопроводът не бъде подменен в следващите пет години, кризата може да стане много по-сериозна.