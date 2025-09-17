Депутати дариха кръв в Деня на София
В Деня на София народни представители се включиха в кампания за насърчаване на кръводаряването под патронажа на председателя Наталия Киселова.
Тя се провежда за трети път и е съвместна инициатива на Народното събрание, Българския „Червен кръст“ и Националния център по трансфузионна хематология, пише БНТ.
Кръводаряването спасява човешки животи при спешни случаи, лечение на тежки заболявания и операции.
Здравословни ползи има както за пациента, така и за самия дарител.
