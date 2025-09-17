Д-р Бацелова: Варицелата не е леко заболяване, а сериозна заплаха

В ефира на предаването "Нашият ден" по БНР специалистът по епидемиология д-р Христиана Бацелова приветства решението, като го определи като "много добра стъпка и чудесно решение от страна на здравните власти".



Според д-р Бацелова варицелата в България е "неуправляема инфекция", която се разпространява най-вече в детските колективи. Макар често да се смята за леко заболяване, тя може да доведе до тежки усложнения. Данни от дългогодишни проучвания показват, че най-тежко протичат случаите при деца до петгодишна възраст. Сред възможните последствия са енцефалит, церебелит, тежки бактериални инфекции на кожата, сепсис, увреждане на белия дроб и дори необходимост от хирургична намеса.

"Факт е, че това е най-разпространеното детско заболяване след острите респираторни инфекции", подчерта Бацелова.



Ваксината срещу варицела е регистрирана за приложение от 12-месечна възраст, като при определени случаи може да се постави и на деца над 9 месеца – например ако са в контакт с болен от варицела или херпес зостер.

"Имунитетът, който се изгражда след ваксинация, е същият като този след преболедуване, но без рисковете от усложнения. Ваксината е жива и осигурява трайна защита", поясни д-р Бацелова.

Експертът напомни, че освен срещу варицела, превенцията е ключова и за други инфекции. Много случаи на Covid-19 остават нерегистрирани, тъй като не всички хора съобщават за заболяването. По отношение на грипните ваксини д-р Бацелова посочи, че всеки желаещ трябва да се имунизира, а бременните жени не бива да пропускат ваксинация срещу грип и коронавирус, защото са сред най-рисковите групи.