Борис Джонсън: Ако Путин нахлуе в Полша с танкове, НАТО ще направи страшни неща

Ако руският президент Владимир Путин реши да атакува Полша с танкове, НАТО ще отговори с "нещо страшно", за да спре инвазията. Това заяви бившият британски премиер Борис Джонсън в обширно интервю за украинското издание "Гордон", публикувано днес, 17 септември.

Коментарът му дойде в отговор на въпрос защо Алиансът не е отговорил реципрочно на руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство. Джонсън подчерта отбранителния характер на организацията.

"НАТО е отбранителен съюз. Неговата задача е да защитава държавите членки. Той не е създаден, за да разпалва война", обясни той. Според него ответен удар с дронове по руска територия би бил непропорционален. "Никой не иска ядрена война и няма нужда от нея. Ако Путин тръгне с танкове, ако изпрати войски срещу Полша... тогава ще е съвсем различна история. В случай на истинско нашествие на Путин, НАТО има грандиозни планове. Тогава ще направим нещо страшно и ще спрем атаката", категоричен беше Джонсън.

"Западът трябва да покаже, че е сериозен"

Според бившия британски лидер войната в Украйна ще приключи едва тогава, когато Западът окаже достатъчно силен натиск върху Путин и го накара да разбере, че никога няма да приеме руска победа.

"Единственият начин да го спрем е да го накараме да разбере, че Западът никога няма да приеме подобен резултат", каза той. Джонсън смята, че целта на руския президент е да продължава, докато не завладее цяла Украйна или не установи политически контрол над нея. Затова, според него, е ключово Украйна да получи ясен сигнал за приемането ѝ "в западната общност", за да се противодейства на руската пропаганда.

Съвет към Доналд Тръмп

Попитан какво би направил, ако беше на мястото на американския президент Доналд Тръмп, Борис Джонсън отговори без колебание: "Веднага бих размразил тези 300 милиарда долара и бих ги прехвърлил на Украйна. Бих дал всички разрешения за използване на доставените оръжия."

Той добави, че би казал директно на Путин, че САЩ уважават суверенното решение на украинския народ да бъде независим, защото Америка е основана на идеята за свобода и революция срещу имперската власт.

Послание към Путин и руския народ

Борис Джонсън отправи и директно послание към руския държавен глава, припомняйки му съюзничеството между Великобритания и СССР по време на Втората световна война.

"Това, което правите в Украйна, е абсолютно погрешно и противоречи на вашите собствени интереси, защото отслабва вашата икономика... Всичко това е бедствие за света. Спрете!", призова той. Джонсън даде пример с Британската империя, която вече не съществува, и подчерта, че една държава не трябва да управлява други, за да бъде щастлива. "Това не е вашата страна. Махайте се", заключи той.

В края на интервюто бившият премиер се обърна и към руския народ: "Изключително важно е руският народ да разбере: НАТО не е заплаха, а Украйна е още по-малка заплаха за Русия."