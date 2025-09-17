Асен Василев: Бюджетният дефицит може да стигне 8%, ако не падне правителството

Бюджетният дефицит може да стигне 8%, ако не падне правителството. Това заяви Асен Василев.

„Преди малко г-н Борисов каза, че дефицитът може да стигне 8%, ако падне правителството. Всъщност дефицитът може да стигне 8%, ако не падне правителството. Към края на юли, тъй като данните за август не са излезли – Министерството на финансите под ръководството на Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца, прави го един месец по-късно, за месец юли мачовците от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение, когато аз бях финансов министър нямаше дефицит едната година беше излишък от 500 млн. лв., а другата – излишък от 1,5 млрд. лв. Това да имаш дефицит над 4 млрд. лв. към края на юли, което е 2%, означава, че ще е много трудно, да не кажа невъзможно, да се вместим в 3-процентовата рамка“, каза той.