Румен Радев: Българите обедняват и усещат липса на справедливост

Румен Радев коментира, че прави впечатление самоувереността, с която управляващите вярват, че вотовете на недоверие срещу тях няма да успеят. Според него обаче това "самодоволство може да бъде измама", тъй като стабилността на властта зависи и от обществените нагласи.

Изявлението на държавния глава идва в отговор на размяна на реплики с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес.

Според президента управляващата коалиция е създадена след "подмяна на вота на избирателите" и обслужва една политическа сила, която все повече овладява цялото управление.



"Прави впечатление самоувереността и самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство може да бъде измама, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията, извън парламента. А българите обедняват и все повече усещат липсата на справедливост, негодуванието расте", заяви Румен Радев, цитиран от БТА.

Спорът за "Райнметал"

Държавният глава отговори и на обвиненията на Бойко Борисов, че се опитва да "сплаши" германския отбранителен концерн "Райнметал" и да провали инвестицията им у нас.

"Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (Армин Папергер, главен изпълнителен директор на "Райнметал" – бел. ред.) в България и го убедих да инвестира тук, защото страната ни предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт", допълни президентът.



Повод за коментара на лидера на ГЕРБ стана решението на Румен Радев да предаде на компетентните органи сигнали за злоупотреби във ВМЗ - Сопот.

"Нямам намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил", завърши държавният глава.