Работодатели искат замразяване на минималната заплата

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява размерът на минималната работна заплата да бъде запазен на 1077 лева и да не се увеличава на предвидените 1213 лева от 1 януари 2026 година. В официално становище работодателската организация призовава и за отмяна на законовия механизъм, който автоматично обвързва минималното със средното възнаграждение в страната.

Според бизнеса тази мярка е ключова, за да се запази стабилността на пазара на труда и конкурентоспособността на българската икономика в навечерието на приемането на еврото. "Това е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се поддържа конкурентоспособността на българската икономика и да се гарантира стабилен преход към Еврозоната", подчертават от АИКБ.

Основните притеснения на бизнеса

От асоциацията посочват, че проблемът се корени в сега действащия член 244 от Кодекса на труда, който определя минималната заплата като 50% от средната брутна заплата. Според тях този автоматизъм води до изпреварващ ръст на минималното възнаграждение спрямо реалните икономически показатели.

Анализът на АИКБ показва, че за периода 2023-2026 г. кумулативният ръст на минималната заплата би достигнал над 55%. За същия период обаче се очаква реален ръст на икономиката от около 10% и сходна натрупана инфлация. Това означава, че минималното възнаграждение расте над два пъти по-бързо от обективните икономически възможности.

Работодателите предупреждават, че тази тенденция води до няколко сериозни проблема:

Затваряне на предприятия: Големи компании вече затварят производства и се местят в други държави заради растящите разходи за труд, което води до загуба на хиляди работни места.

Ръст на сивия сектор: Административното увеличение стимулира недекларираната заетост.

Регионални дисбаланси: В области с по-ниски доходи, като Смолян, минималната заплата се доближава опасно до средната, което изкривява пазара.

Инфлационен натиск: Увеличението на разходите за труд без съответен ръст в производителността кара фирмите да вдигат цените, което подхранва инфлацията.

Предложение за нов механизъм

Вместо автоматичното увеличение, от АИКБ настояват за разработването на нов, адекватен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според тях той трябва да включва реално участие на социалните партньори и да се базира на обективни икономически критерии като развитие на икономиката, пазара на труда и покупателната способност, в съответствие с европейското законодателство.