Държавата започва инициатива по връщане на българи от чужбина, вижте как и къде се подават заявления

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с коментар пред журналисти след заседанието на Министерски съвет.

"На Министерски съвет приехме решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници от чужбина, наблягаме на българските общности в определени държави, които да успеем да привлечем да се върнат в нашата страна", каза той.



Гуцанов обясни и какви мерки ще предприеме правителството. Програмата ще се казва "Избирам България". "Искаме да помогнем на проблемите на демографската криза, която респективно оказва влияние и върху икономиката на страната, защото няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза той.

Социалният министър обясни, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления на хора, които искат да се включат. Заявленията ще се подават по електронен път и ще могат да кандидатстват всички българи, които са били в чужбина поне една година за последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.

По думите му интересът е огромен от заявления и питания на хора, които искат да участват. "Хората, които искат да се върнат у нас трябва да започнат работа, тоест средствата няма да се получат, просто защото се връщат в България", обясни той