Нови правила за таксите на домоуправителите влизат в сила с еврото

Всички суми по договори, задължения, сметки и фондове на етажната собственост ще бъдат автоматично превалутирани в евро от 1 януари 2026 г. Това ще се случи по официалния банков курс от 1.95583 лева за едно евро, без да е необходимо свикване на общо събрание на входа за вземане на такова решение.

Разпоредбите са част от общата законова рамка за приемането на единната европейска валута у нас. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Теменужка Петкова на въпрос от депутата Явор Божанков от "Продължаваме промяната – Демократична България", показват справки в деловодството на Народното събрание.

Двойно обозначаване и плащания през януари

В своя отговор министър Петкова уточнява, че в периода на задължително двойно обозначаване на цените, който започва още през 2025 г., всички финансови документи, издавани от домоуправителите, трябва да съдържат сумите и в двете валути. Това включва табла за разпределение на разходите, квитанции, съобщения и отчети.

През целия месец януари 2026 г., който е определен като период на двойно обращение, домоуправителите ще бъдат задължени да приемат плащания както в левове, така и в евро. След 31 януари 2026 г. всички плащания ще се извършват само в евро.

"Процесът на преминаване към еврото в рамките на етажната собственост не изисква изменения на договори, но предполага организационна подготовка и прозрачна комуникация със собствениците", предупреждава Теменужка Петкова.

Според депутата Явор Божанков, въпросът е важен, тъй като в голяма част от сградите в страната липсва професионално управление и финансовите въпроси се решават самостоятелно от живущите, което създава предпоставки за неясноти при прехода към новата валута.