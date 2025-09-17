  • Instagram
Meteo Balkans: Задава се омега циркулация в цяла Европа

Meteo Balkans: Задава се омега циркулация в цяла Европа
Необичаен метеорологичен феномен, наречен омега циркулация, се формира над Европа и ще задържи континента в плен на сухо и топло време през следващите седмици. Метеоролозите предупреждават, че тази атмосферна конфигурация ще блокира нормалното придвижване на въздушните маси и ще задълбочи съществуващите проблеми със сушата.

Омега циркулацията, кръстена така заради формата си, наподобяваща гръцката буква Ω, представлява зона на високо атмосферно налягане, разположена между два дълбоки циклона – един на запад и един на изток. Тази конфигурация на практика "заключва" времето в стабилен модел, който може да се задържи седмици наред.

"Септември традиционно се смята за месец на преход – горещините отстъпват, дните се скъсяват, а есенните дъждове постепенно облекчават сушата, натрупана през лятото," обясняват от Meteo Balkans. Тази година обаче синоптичната картина е по-различна и тревожна.

Последствия за Балканите
За нашия регион подобна метеорологична конфигурация носи продължителни периоди без валежи, което е особено притеснително за земеделието. Есенната сеитба е застрашена от липсата на почвена влага, а температурите ще останат по-високи от обичайните за този сезон.

Очакват се стойности до 5-8 градуса над климатичната норма в Балканския регион и около 12-15 градуса над нормата в Западна Европа, посочват метеоролозите.

Повишен риск от пожари
Сухата растителност и липсата на дъждове увеличават опасността от горски пожари, предупреждават специалистите. Нивата на реките и язовирите ще продължат да спадат, което може да затрудни водоснабдяването в някои райони.

Според климатолозите, повторението на подобни блокиращи модели през последните години не е случайно. Те може да се окажат свързани с по-дълбоки промени в глобалната циркулация на атмосферата, предизвикани от климатичните изменения.

Обикновено омега циркулацията завършва с мощно нахлуване на циклони и по-студено време, но до 25-26 септември не се очакват съществени промени в метеорологичната обстановка.

