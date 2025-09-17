Франция се готви за протести с участие на над 800 000 души

Във Франция се очакват масови протести и национална стачка в четвъртък, 18 септември, като властите прогнозират участието на около 800 000 души. Синдикатите призоваха за общонационално недоволство срещу спорния проектобюджет, който цели да овладее нарастващия държавен дълг на страната.

Очаква се стачката да предизвика сериозни смущения в пътния, железопътния и въздушния транспорт в цялата страна. Много училища също ще останат затворени. "Синдикатите определят мерките като „финансова касапница“ и настояват за отхвърлянето им," съобщават международните информационни агенции.

Протестите се провеждат само седмица, след като президентът Еманюел Макрон назначи своя доверен съюзник Себастиен Льокорню за премиер. Ходът беше опит да се овладее задълбочаващата се политическа криза, след като предшественикът му Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента именно заради опита си да прокара строг бюджет на съкращенията.

Политическата криза

Миналата сряда около 200 000 души взеха участие в спонтанни демонстрации след призиви в социалните мрежи за блокиране на страната. Сега властите прогнозират значително по-голяма мобилизация на фона на общественото недоволство от политическата безизходица и високата цена на живота. Планирани са най-малко 250 шествия в различни градове.

Мащабът на предстоящите протести се очаква да бъде съизмерим с демонстрациите от 2023 г. срещу пенсионната реформа, когато броят на участниците варираше между 280 000 и над един милион души.

Засилени мерки за сигурност

Оттеглящият се вътрешен министър Брюно Ретайо предупреди силите на реда за "сериозен риск от обществени безредици", които може да бъдат провокирани от малки групи крайнолеви активисти. Той заяви, че вандализмът няма да бъде толериран и предупреди за възможни саботажи и блокади още от сряда вечерта.

За осигуряване на реда в цялата страна ще бъдат разположени около 80 000 полицаи.