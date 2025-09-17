София празнува: Ето какви послания отправиха общински съветници и политици

По случай празника на София в Столичния общински съвет бяха отправени редица изказвания от представители на различни политически сили. Те коментираха значението на столицата като културен, исторически и административен център на страната, инициативите за нейното развитие и бъдещите проекти, които ще направят живота на софиянци по-добър.

Кметът на София

Основата на едно добро общество са ценностите, днешният празник е много специален, защото той е празник на четири ценности - вяра, надежда, любов, мъдрост, и се надявам всеки един от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взема всеки ден. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев в изказването си на празничната сесия на Столичния общински съвет по повод Деня на София - 17 септември.

Ние сме натоварени да бъдем мъдри в решенията, които вземаме, да ги вземаме с любов, с вярата, че заедно можем повече, с надежда, че ще оставим един по-добър град на нашите деца, каза кметът. По думите му това важи за всеки един гражданин, как хората мислят за своята роля за добруването на този град. Надявам се всеки от нас да се сеща каква важна роля има и да правим нещата с любов, съзидание, с грижа, както и да си напомняме, че заедно можем да създадем много повече, посочи той.

Ценностите се създават най-добре, когато има хубав пример. Затова за мен този ден е толкова специален, тъй като днес ще наградим хора, които със своите дела са показали какви трябва да бъдат моделите на нашето общество, на какви хора трябва да подражаваме, като кого искаме да бъдем, отбеляза столичният кмет. Той каза, че днес ще бъдат наградени хора в различна възраст, които имат принос в различни области - наука, култура, спорт, но всички изключително достойни, изключително добър еталон за тези ценности. Нека си пожелаем с всичко, което ние правим, да създаваме и подпомагаме повече такива хора, чийто талант да бъде пример за всички, които живеят в този град за всички нас, да ни кара да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто, заяви Васил Терзиев.

ГЕРБ-СДБ

София винаги ще намери начин да те провокира и да мечтаеш. Това каза Антон Хекимян, общински съветник от групата на ГЕРБ – СДС, по време на празничната сесия на Столичния общински съвет. Столична община отбелязва днес празника на София. Денят е празник, защото обединява четири ценности - вяра, надежда, любов и мъдрост, и призовава всеки от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взима всеки ден, допълни той.

Денят, когато почитаме богинята София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов, празнува и град София, както и цяла България и всеки българин, защото София е избрана да обединява, да бъде близо до всяко кътче от земите ни. Град, който отваря вратите си за хилядите наши сънародници, каза още той.

София е преживяла успехи, политически ежби, възходи и винаги е устоявала във времето. Днес носи енергията на силни и борбени хора, които искат да виждат успехите ѝ. Днес градът ни е туптящото сърце на нацията ни, добави Хекимян. София продължава да събира знания и мъдрост в името на хората, които искат да свържат живота си с нея. По думите му всеки иска този град да бъде още по-хубав, което би се постигнало само с истински общи усилия, а не с печеленето на временни политически дивиденти.

Успехът на града се постига с мъдри решения, обединени около значими каузи. От нас зависи да сме гарант за градежа и развитието на София, всяка стъпка в тази посока си струва заради гражданите и хората, които гледат към бъдещето без да забравят корените си, допълни той. София е силна, София е всеки от нас - учителите, лекарите, шофьорите, майсторите на закуски, журналисти, инженери, доставчици и др.

Нека да обичаме и да се грижим за София, за да продължи да расте с мъдрост и съзидание, да пребъде градът ни за нашите деца и внуци, написа бившият кмет Йорданка Фандъкова в поздрав за Деня на София във Фейсбук.

Честит празник на всички, които обичат нашия град - град на вярата, надеждата и любовта, град, който има нужда от обич и грижа, допълва Фандъкова, която е депутат от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по външна политика в 51-то Народно събрание.

ПП-ДБ

Надявам се, че можем да бъдем достатъчно мъдри, за да работим в една посока за доброто на София, която да продължава да расте, но не старее. И да можем спокойно да погледнем своите съграждани в очите и да им пожелаем: Честит празник на София! Това каза Бойко Димитров, председател на групата на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Лъкатушни улици, неправилни и невъзможни павета, живописни къщи с издадени балкони и покриви, които почти се докосват над тесните улички. Така е изглеждала София, малко след като е избрана за столица на възстановената българска държава, каза Димитров. По думите му църквата, дала име на града, била полуразрушена и превърната в склад. Но само няколко години по-късно вече са изградени първите прави и широки улици и булеварди, а след това и основните обществени сгради, паркове и градини, които са символ на града ни и до днес, каза в словото си Димитров. Това е един от периодите на промяна, които е преживял нашия град в многовековната си история - история на възход, разруха и ново възстановяване на Сердика, Средец, София, каза Димитров.

"БСП за България"

Хилядолетната история на нашия град го прави един от най-старите в Европа. Това ни задължава днес да го пазим, да се грижим за него и да го развиваме, да работим така, че софиянци да се чувстват достойни и горди граждани на европейска столица. Това заяви Иван Таков, председател на групата на "БСП за България".

Нека в днешния празничен ден да си пожелаем градът ни да пребъде. Нека любовта ни към нашия дом ни води към мъдри решения за столицата, каза общинският съветник.

Той пожела децата на София да растат безгрижно и щастливо, техните родители да разполагат с добри условия за работа и възможност за реализация в града, а възрастните хора да водят спокоен и достоен живот.

"Възраждане"

Нека вярата озарява пътя ви, надеждата никога не угасва в сърцата ви, а любовта гори с все сила в душата ви, написаха във Фейсбук от „Възраждане“ по повод Деня на София. От партията честитиха празника на столицата и празника на светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София.

Величие

Празникът ни напомня за силата на мъдростта и ценностите, които градят бъдеще, написаха от „Величие“ по повод Деня на столицата и на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Нека заедно почетем добродетелите, които ни обединяват, допълват от партията.

Столичната община отбелязва празника на София - 17 септември, с над 50 събития, съобщиха от пресцентъра на общината.