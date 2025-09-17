  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +23
Пловдив: +13 / +23
Варна: +17 / +20
Сандански: +19 / +28
Русе: +15 / +19
Добрич: +16 / +17
Видин: +16 / +23
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +18
Кюстендил: +13 / +22
Стара Загора: +11 / +21

Внимание, шофьори: Сложиха кукли с размерите на дете на ул. „Гурко“ след трагедията с Филип

  • Сподели в:
  • Viber
Внимание, шофьори: Сложиха кукли с размерите на дете на ул. „Гурко“ след трагедията с Филип
A A+ A++ A

Триизмерни кукли на деца за заостряне на вниманието на шофьорите бяха поставени на пешеходната пътека на столичната улица "Гурко", където 14-годишният Филип Арсов беше прегазен, съобщи 24 часа.

Инцидентът стана на 2 септември 2023 година. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.

Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото. След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.

Близки на загинали при катастрофи се събраха тази сутрин на протест пред Съдебната палата в столицата. Той бе организиран от сдружение "Ангели на пътя".

#Филип

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?