Внимание, шофьори: Сложиха кукли с размерите на дете на ул. „Гурко“ след трагедията с Филип
Триизмерни кукли на деца за заостряне на вниманието на шофьорите бяха поставени на пешеходната пътека на столичната улица "Гурко", където 14-годишният Филип Арсов беше прегазен, съобщи 24 часа.
Инцидентът стана на 2 септември 2023 година. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.
Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото. След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.
Близки на загинали при катастрофи се събраха тази сутрин на протест пред Съдебната палата в столицата. Той бе организиран от сдружение "Ангели на пътя".
Още по темата:
- » Ето кой черпи за имен ден днес
- » Днес празнуват Филип, Филиана, Филипа, Филко
- » Православната църква почита Света Евгения
Коментирай
Най-четено от Общество
Кръстовден е! Ето какво НЕ се прави и какви са поверията08:26 14.09.2025 | Общество
Кой е отец Иван?: Закрилникът на бедни и бездомни12:09 15.09.2025 | In Memoriam
Последно от Общество