Заподозреният за убийството на Чарли Кърк може да получи най-тежкото наказание

Мъжът, обвинен в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, вече може да бъде изправен пред смъртна присъда, потвърдиха прокурорите от щата Юта във вторник. Заподозреният, идентифициран като Тайлър Р., е обвинен в седем престъпления, включително в особено тежко убийство, възпрепятстване на правосъдието и манипулиране на свидетели. Той е обвинен и в извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца.

Окръжният прокурор на окръг Юта Джефри Грей обяви решението си на пресконференция, подчертавайки, че избора да се търси смъртна присъда е лично негов, основавайки се строго на доказателствата и тежестта на престъплението. „Не бях подлаган на натиск да взема това решение“, каза Грей пред журналисти. Той обясни, че тежестта на обвиненията и обстоятелствата около убийството на Кърк налагат търсене на максимално наказание.

Тайлър Р. се появи за първи път в съда чрез видеовръзка от затвора, където Грей го информира, че ще остане в ареста без право на гаранция. Следващото му съдебно заседание е насрочено за 29 септември.

Делото е резултат от стрелбата на 10 септември в Университета в Юта, където Кърк водеше дискусия със студентите. Според прокуратурата Тайлър Р. е стрелял с болтова пушка от покрива на близка университетска сграда, улучвайки Кърк в шията. По-късно той е арестуван близо до град Сейнт Джордж, където е израснал. Следователите твърдят, че неговото ДНК е открито на спусъка на оръжието.

Съдебните документи разкриват, че Тайлър Р. вероятно е помолил съквартиранта си да изтрие съобщения и да скрие доказателства. Прокуратурата публикува откъси от текстови съобщения, в които той изглежда подробно описва убийството, признавайки, че е насочил действията си към Кърк, защото „му е дошъл до гуша от омразата му“. Според съобщенията той е оставил и бележка, изразяваща намерението му да извърши убийство.

Прокурор Грей отбеляза, че съдията в крайна сметка ще реши дали тези съобщения представляват официално признание, но подчерта ангажимента на прокуратурата да гарантира справедлив процес. Той също така предупреди, че делото няма да бъде разглеждано „в съда на общественото мнение“, а информацията ще се публикува внимателно, за да се защити процесуалното право.

Убийството засили политическото напрежение в Съединените щати. Директорът на ФБР Каш Пател, критикуван за неправилното боравене с първоначалните събития – включително за погрешно съобщение за друг арест – беше разпитан от сенатска комисия във вторник. Пател увери, че разследването продължава и всички следи се проследяват, като подчерта, че към момента няма доказателства, че заподозреният е действал в координация с други.

Убийството на Кърк отново породи дебат за нарастващото политическо насилие. Докато мнозина скърбяха за смъртта му, някои от критиците му – дългогодишно противопоставящи се на неговите откровени възгледи по расови, полови и политически въпроси – изразиха неодобрение дори след трагедията. Тази реакция предизвика силен отговор сред републиканците, като някои предприеха мерки срещу лица, които „празнуват“ убийството, като няколко души са загубили работата си заради публикации в социалните мрежи.

Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс се включи в дискусията по време на участие в подкаста на Кърк, призовавайки консерваторите да „осъдят“ онези, които одобряват или се подиграват с политическо насилие. Той обвини това, което определи като „разрушително движение на леви екстремисти“, че е създало атмосферата, довела до атаката. Ванс също намекна, че либералните мрежи, макар и без конкретни доказателства, са вдъхновили стрелеца.