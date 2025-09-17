Кубилиус: Европа трябва бързо да интегрира Украйна в своята отбранителна система

Андриус Кубилиус, европейски комисар по отбранителната индустрия и космическите технологии, предупреди, че би било „сериозна грешка“, ако Европейският съюз не включи Украйна напълно в своята новоизграждаща се отбранителна структура. В интервю за Киев Индипендънт, публикувано на 16 септември, Кубилиус подчерта, че бойният опит на Украйна е незаменим за сигурността на континента.

Той предупреди, че Европа трябва да се подготви за възможността за „Ден X“, когато Русия може да ескалира агресията директно срещу страни членки на ЕС. В такъв сценарий руските сили няма да приличат на тези от 2022 г., а ще представляват значително по-силна, бойно опитна армия, оборудвана с модерни технологии, включително масово използване на дронове. Кубилиус подчерта, че само украинската армия притежава сравним боен опит, а оставянето й извън европейската отбранителна система би отслабило готовността на континента.

Коментарите му идват на фона на рязко нарастване на руските провокации по източния фланг на НАТО. На 10 септември руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, принуждавайки Варшава да ги свали – за първи път от три години на пълномащабна война територия на НАТО беше защитавана директно срещу руска въздушна намеса. Нарушението предизвика остри реакции от ЕС, НАТО и западни лидери, като същевременно засили сътрудничеството между Полша и Украйна в борбата с дроновете, като Киев сподели уроци от бойното поле.

Само няколко дни по-късно, на 13 септември, Москва повтори подобни провокации, изпращайки дронове през румънското небе по време на масирана атака срещу Украйна. Този втори инцидент отново постави страните от ЕС и НАТО директно в обсега на руската ескалация, засилвайки тревогите за готовността на Алианса.

На този фон Кубилиус подчерта, че Европа не може да третира Украйна като външен наблюдател. „Трябва да намерим най-бързия и ефективен начин за интеграция на въоръжените сили на Украйна и нейната отбранителна индустрия в новата отбранителна архитектура“, заяви той. Добави и че вече се водят дискусии за създаването на „Европейски отбранителен съюз“, предназначен да адаптира европейската сигурност към новите реалности.

Според Кубилиус спешността е ясна: Европа е изправена пред възраждаща се Русия, която тества отбранителните способности на Съюза, докато Украйна носи безценен опит, който никоя друга европейска сила няма. Оставянето на този потенциал неизползван, предупреди той, би било стратегическа грешка в момент, когато единството и бързата адаптация са от решаващо значение.