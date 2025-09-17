Бойко Борисов: Президентът се държи като партиен лидер
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.
Изказването му е във връзка с решенето на президент да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот.
"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той.
Вотът на недоверие
"Ще видим утре как ще е гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет", коментира той.
Закриването на антикорупционната комисия
"Водят се преговори. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата", заяви Борисов.
Попълване на ВСС и инспектората
На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората лидерът на ГЕРБ обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.
"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.
Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия. "За разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.
