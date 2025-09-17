  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +23
Пловдив: +13 / +23
Варна: +17 / +20
Сандански: +19 / +28
Русе: +15 / +19
Добрич: +16 / +17
Видин: +16 / +23
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +18
Кюстендил: +13 / +22
Стара Загора: +11 / +21

Бойко Борисов: Президентът се държи като партиен лидер

  • Сподели в:
  • Viber
Бойко Борисов: Президентът се държи като партиен лидер
A A+ A++ A

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.

Изказването му е във връзка с решенето на президент да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той.

Вотът на недоверие

"Ще видим утре как ще е гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет", коментира той.

Закриването на антикорупционната комисия

"Водят се преговори. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата", заяви Борисов.

Попълване на ВСС и инспектората

На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората лидерът на ГЕРБ обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.

"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.

Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия. "За разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

#Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?