Бойко Борисов: Президентът се държи като партиен лидер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.

Изказването му е във връзка с решенето на президент да даде на компетентните органите сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

"Може би това е поредният подарък. От пет години ние нямаме никакво влияние над ВМЗ. Всички опити са да не се случи тази инвестиция е да не стане", каза той.

Вотът на недоверие

"Ще видим утре как ще е гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет", коментира той.

Закриването на антикорупционната комисия

"Водят се преговори. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остане, защото тя беше правена за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички репресивни органи на държавата", заяви Борисов.

Попълване на ВСС и инспектората

На въпрос дали ще се водят преговори с опозицията за попълване на ВСС и инспектората лидерът на ГЕРБ обяви, че се е наслушал на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа.

"Те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. В цялата съдебна реформа всичко, което се направи беше направено от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", каза той.

Борисов подчерта, че няма как да водят разговори с "Възраждане", защото имат идеологически различия. "За разлика от ПП-ДБ ние не сме всеядни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.