  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +23
Пловдив: +13 / +23
Варна: +17 / +20
Сандански: +19 / +28
Русе: +15 / +19
Добрич: +16 / +17
Видин: +16 / +23
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +18
Кюстендил: +13 / +22
Стара Загора: +11 / +21

Ивелин Михайлов: На 100% подкрепяме вота на недоверие

  • Сподели в:
  • Viber
Ивелин Михайлов: На 100% подкрепяме вота на недоверие
A A+ A++ A

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов с коментар пред журналисти за предстоящия вот на недоверие към правителството.

"Ние сме част от партиите, които са го подкрепили, не са търсили от нас подписи, ние сме от партиите, които на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има шанс да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които чувстват, че Пеевски придобива ГЕРБ, подобно на АПС и се чувстват застрашени, че ще имат съдбата на хората от ДПС", каза той.

#Ивелин Михайлов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?