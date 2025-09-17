Ивелин Михайлов: На 100% подкрепяме вота на недоверие
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов с коментар пред журналисти за предстоящия вот на недоверие към правителството.
"Ние сме част от партиите, които са го подкрепили, не са търсили от нас подписи, ние сме от партиите, които на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има шанс да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които чувстват, че Пеевски придобива ГЕРБ, подобно на АПС и се чувстват застрашени, че ще имат съдбата на хората от ДПС", каза той.
