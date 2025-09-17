  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +23
Пловдив: +13 / +23
Варна: +17 / +20
Сандански: +19 / +28
Русе: +15 / +19
Добрич: +16 / +17
Видин: +16 / +23
Плевен: +15 / +21
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +18
Кюстендил: +13 / +22
Стара Загора: +11 / +21

Втори арест за стрелбата в хасковско училище

  • Сподели в:
  • Viber
Втори арест за стрелбата в хасковско училище
A A+ A++ A

Има втори задържан - мъж на 41 години, след изстрела с газов пистолет, произведен от деветокласник в Спортното училище „Стефан Караджа“ на 16 септември в Хасково. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) старши комисар Мирослав Христов. Арестът на мъжа е заради това, че той е предоставил оръжието на непълнолетния, съобщава кореспондентът на БТА Красимира Славова.

Пистолетът е законно притежаван от 57-годишния баща на втория задържан по случая, уточни Мирослав Христов. Той поясни, че за притежание на газово оръжие режимът е уведомителен. От вчера в ареста, до 24 часа, все още е и арестуваният 16-годишен младеж, който е стрелял през прозорец на класната стая в голямото междучасие. За действията си той обяснил пред полицията, че са с цел да покаже на останалите от училището, че има пистолет, каза още директорът на Областната дирекция на МВР.

След като пистолетът ме у взет от охраната на училището, младежът е освободен, каза директорът на спортното училище Силвия Тенчева. Тя е подала сигнал на телефон 112 в ранния следобед, след като майката на момчето е дошла в училището да иска оръжието, с мотив, че пистолетът е много скъп.

Административният ръководител на районната прокуратура в Хасково Румен Сираков каза, че досъдебното производство срещу 16-годишното момче е образувано за хулиганство. Предвиденото по закон наказание за деянието му е до две годи лишаване от свобода или пробация и обществено порицание, допълни заместник-районният прокурор на Хасково Зорница Проданова.

Директорът на Спортното училище Силвия Тенчева обясни, че в училището нямат практика за обиск на учениците при влизане, но след случая се обмисля въвеждане на проверка с метал детектор.

Предстои да се определи наказанието за ученика. Спортното училище днес работи в редовен режим, допълни директорът.

#Хасково

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?