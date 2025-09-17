  • Instagram
Експерти: България е рекордьор по загуба на вода

Експерти: България е рекордьор по загуба на вода
Подземните води са последният ресурс за използване, това са като пари за черни дни. Те най-трудно се възобновяват, може да свършат. Това заяви пред Нова телевизия Доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ.

Инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, уточни, че подземните води са удобно решение, но само в аварийни случаи.

„В Плевен това не може да бъде стратегическо решение. Трябва друго решение, което да не ни поставя всяка година пред необходимостта от воден режим. Намаляването на загубите, но и мотивирането на хората да консумират по-малко, когато има вода, са част от решенията“, допълни Филков.

Според експертите България е рекордьор по загуба на вода.

„България последните години почти не останаха научни институти, които да се занимават с водите“, припомни Иванов.

