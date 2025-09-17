  • Instagram
България е в топ 3 на най-бедните държави в ЕС

България е в топ 3 на най-бедните държави в ЕС
България, заедно с Румъния и Гърция, заема челните места в класацията на страните с най-високи нива на сериозна материална и социална лишеност в Европейския съюз. Това показват последните данни на европейската статистическа служба Евростат за 2024 година, публикувани в началото на седмицата.

Според доклада, 16,6% от населението на България не може да си позволи поне седем от общо 13 основни стоки, услуги или социални дейности, които се считат за необходими за поддържането на достоен стандарт на живот. Първенец в тази негативна класация е Румъния със 17,2%, а на трето място се нарежда Гърция с 14,0%. За сравнение, средният показател за целия Европейски съюз е значително по-нисък – 6,4%.

Кои са най-уязвимите групи

Анализът на Евростат разкрива, че най-уязвимата група в целия ЕС са децата под 18-годишна възраст, от които 7,9% са засегнати от лишения. При хората в активна възраст (18-64 години) този дял е 6,4%, а при възрастните над 65 години е най-нисък – 5,1%.

Данните за Гърция показват тревожна тенденция сред младежите на възраст между 18 и 24 години, където цели 17,6% изпитват сериозни затруднения.

Индексът на Евростат измерва способността на домакинствата да покриват разходи като едноседмична почивка, адекватно отопление, посрещане на неочаквани финансови нужди, както и редовни социални дейности като срещи с приятели.

Пенсиите в България и Гърция

Проблемът с ниските доходи се отразява и при сравнение на пенсиите. Докато в Гърция средната пенсия е около 839 евро, в България тя варира между 700 и 800 лева (приблизително 350-400 евро). Очаква се от 2026 година пенсионната система в Гърция да претърпи реформи, които ще доведат до увеличение на доходите за стотици хиляди пенсионери, съобщават местни медии.

