Магистрала "Хемус" и пътят до Видин поскъпнаха с 200 милиона лева

Строителството на ключови пътни артерии в Северна България – магистрала "Хемус" и скоростния път Видин – Ботевград, вече е поскъпнало с близо 200 милиона лева. Това става ясно от официална справка на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), която показва размера на изплатените индексации заради увеличените цени на строителните материали.

Според данните, до момента за извършени дейности по АМ "Хемус" са изплатени допълнително 81 милиона лева. При проекта Видин – Ботевград сумата на индексациите е още по-голяма – 100.2 милиона лева. Така общото оскъпяване по двата обекта доближава 200 милиона лева.

Спорните "инхаус" договори

Двата мащабни проекта се изграждат по силно критикуваните "инхаус" договори, сключени между АПИ и държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД. Тези споразумения позволиха директно възлагане без провеждане на открити обществени поръчки. Впоследствие обаче се оказа, че значителна част от дейностите е прехвърлена към частни фирми подизпълнители, което предизвика политически скандали и проверки от прокуратурата.

Друг проблем бяха огромните аванси, достигащи 30-35% от стойността на договорите, които бяха изплатени на "Автомагистрали" ЕАД при липса на пълна проектна готовност.

Разплатени милиарди

От справката на АПИ се вижда, че общо разплатените суми, включително аванси и индексации, са значителни. По първите шест участъка от АМ "Хемус" (между Боаза и Велико Търново) са изплатени 1.1 милиарда лева при обща стойност на договора от 2 милиарда лева. Очаква се съвсем скоро да бъде пуснат в експлоатация първият от тези участъци – от Боаза до Дерманци.

За пътя Видин – Ботевград до момента са разплатени 738 милиона лева при договор на стойност 1.1 милиарда лева.

Според оценки на бившия регионален министър Андрей Цеков, само оскъпяването на "Хемус" може да достигне около 600 милиона лева спрямо първоначално заложените цени. От АПИ обаче отказват да правят прогнози с аргумента, че бъдещото движение на цените на материалите е непредсказуемо.