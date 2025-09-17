МВР започна да глобява с 50 лева за каране на тротинетка без каска

Масово неспазване на новите правила за управление на електрически тротинетки се наблюдава в цялата страна, дни след като промените в Закона за движението по пътищата влязоха в сила. От 7 септември всички водачи на индивидуални електрически превозни средства са длъжни да носят предпазни каски, но проверки показват, че това изискване масово се игнорира.

Органите на реда вече са започнали да прилагат санкции, като глобата за управление на тротинетка без каска е фиксирана на 50 лева. Въпреки това, по улиците и велоалеите, особено в големите градове, продължават да се движат водачи без задължителната екипировка, често и с превишена скорост.

Какви са новите правила

Освен задължителната каска, законът въведе и редица други ограничения. Минималната възраст за управление на електрическа тротинетка вече е 16 години. Забранено е движението през тъмната част на денонощието, както и използването на бус лентите. Водачите са длъжни да слизат от превозното средство, когато пресичат пешеходна пътека, и нямат право да използват мобилни телефони или други електронни устройства по време на движение. Максимално разрешената скорост е ограничена до 25 километра в час.

Солени глоби за нарушителите

Законът предвижда строги санкции за неспазване на правилата. Освен глобата от 50 лева за липса на каска, превозването на друг пътник или движението със скорост над 25 км/ч се наказва с 200 лева. Най-сериозна е санкцията за родители или настойници, които са предоставили тротинетка на дете под 16-годишна възраст – те ще бъдат глобени с 500 лева. Предстои въвеждането и на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и регистрация на тротинетките в общините.

Според униформени, цитирани от медии, контролната дейност тепърва ще се засилва, след като премине натовареният период около първия учебен ден, когато екипите са били ангажирани предимно с охраната на училищата.