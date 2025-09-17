НОИ припомня: Пенсии и обезщетения ще се превалутират автоматично в евро

Клиентите на Националния осигурителен институт (НОИ) не е необходимо да посещават приемните на института и да подават заявления за превалутиране или да разкриват нови платежни сметки в евро в банките или другите доставчици на платежни услуги. Това каза Иван Грозданов, директор на териториално подразделение на НОИ - Враца по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към еврозоната.

Считано от датата на въвеждане на еврото, обезщетенията, паричните помощи, пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях, ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 евро, каза още Грозданов.

Той добави, че при превалутирането ще се прилага пълният цифров размер на фиксирания курс, изразен в шест цифри, с всички пет цифри след десетичната запетая.

Закръгляването на сумата в евро за обезщетенията, помощите и пенсиите се прави в полза на гражданите, добави Грозданов.

Той припомни, че от август НОИ започна информационни срещи в домове за възрастни хора, социални домове, общини, пенсионерски клубове