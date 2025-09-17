  • Instagram
Вотът на недоверие влиза за обсъждане в Народното събрание

Вотът на недоверие влиза за обсъждане в Народното събрание
Петият вот на недоверие към правителството влиза в парламента.

Той е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Вносителите са от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС.

От "Възраждане“ и "Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота. От "ДПС-Ново начало“ дадоха да се разбере, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“.

Гласуването ще се проведе не по-рано 24 часа след приключване на дебата по вота на недоверие.

В програмата на парламента влизат още обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма и ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост с ЕК.

В Народното събрание ще отбележат Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.

