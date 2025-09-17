Исторически кралски почести за Тръмп при втората му визита във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна безпрецедентна втора визита във Великобритания във вторник, приветстван с пълна кралска церемония, докато Лондон търси начини да затвърди връзките си с Вашингтон. Пристигайки на летище Станстед заедно с първата дама Мелания Тръмп, 79-годишният президент определи Обединеното кралство като „много специално място“. Почетна гвардия приветства двойката, подчертавайки грандиозния характер на събитията, които предстоят.

Днес Тръмп ще бъде приет от крал Чарлз III в замъка Уиндзор, където шествие с каляски и пищен банкет ще бъдат кулминацията на визитата. В четвъртък той ще проведе разговори с министър-председателя Киър Стармър в извънградската резиденция на премиера – Чекърс. При пристигането си в Лондон, Тръмп нарече краля „мой стар приятел“ и отбеляза уважението и обичта, с които монархът се ползва както във Великобритания, така и по света. „Утрешният ден ще бъде много голям,“ добави той, настанявайки се в Уинфийлд Хаус – резиденцията на американския посланик.

Визитата подчертава изключителния статут, даден на Тръмп, който става първият американски президент, получил две покани за държавно посещение. Първата, организирана от кралица Елизабет II през 2019 г., беше по време на предишния му мандат. Сега, със своите шотландски корени и значителни бизнес интереси във Великобритания, присъствието на Тръмп отразява решимостта на Лондон да запази така наречените „специални отношения“ въпреки политическите несигурности.

Мерките за сигурност са изключително засилени, като всички събития се провеждат при закрити врати, за да бъде президентът защитен от мащабни протести. Демонстрации се очакват в Лондон, а във вторник вечерта активисти прожектираха върху замъка Уиндзор изображения, свързващи Тръмп с Джефри Епстийн. Скандалът около Епстийн отново засенчи президента, допълнително усложнен от решението на премиера Стармър да освободи британския посланик във Вашингтон Питър Манделсън заради изтекли данни връзки и отношения между с Епстийн.

Въпреки това британското правителство залага сериозно на успеха на визитата. Подготвена е богата програма, включително въздушна демонстрация на британски и американски военни самолети – описана като най-мащабното въздушно шоу за държавно посещение в най-новата история. Държавният банкет в Уиндзор ще включва речи на Тръмп и крал Чарлз, предоставяйки на президента сцена на разкош и церемониалност на фона на политическата турбулентност в САЩ, където убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк предизвика напрежение.

В четвъртък вниманието ще се насочи към дипломацията и икономиката. В Чекърс Тръмп и Стармър ще обсъдят търговските отношения, войната в Украйна и продължаващия конфликт в Газа. Визитата съвпада с големи инвестиционни анонси, включително обещанието на Microsoft да вложи 30 милиарда долара във Великобритания през следващите четири години. За Стармър високопрофилното посещение е необходима възможност да отклони вниманието от вътрешните проблеми след оставката на Манделсън и растящите съмнения в редиците на Лейбъристката партия относно лидерството му.

„Даунинг стрийт“ представи събитието като възможност за „нерушимото приятелство“ между двете нации да достигне „нови висоти“. Анализатори обаче отбелязват, че това е повратен момент и за двамата лидери. Еви Аспинал от британската Група за външна политика посочи, че за Тръмп кралският спектакъл е шанс да се наслади на церемонията, докато за Стармър това е възможност да измести фокуса към външнополитическите успехи и да демонстрира държавнически облик на международната сцена.