5 години затвор за притежание на райски газ

Притежанието и разпространението на райски газ може да доведе до лишаване от свобода до пет години и солени глоби. Това предвижда пакет от законови промени, подготвен от временна парламентарна комисия, чийто доклад беше приет единодушно от депутатите.

Предложенията затягат контрола върху диазотния оксид, като се предвиждат изключения единствено за употребата му в хранителната промишленост, земеделието и медицината. Председателят на комисията, Костадин Ангелов, увери, че законодателните промени ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още днес.

Санкции за родители и шофьори

Освен наказанията за разпространение, мерките включват и сурови санкции за родители, чиито деца нарушават вечерния час. Предвиждат се и глоби, ако непълнолетни бъдат хванати да употребяват райски газ.

Депутатите подкрепиха и въвеждането на наказания за шофьори, които управляват превозно средство след употреба на диазотен оксид. Остава обаче отворен въпросът как ще се доказва такава употреба при проверка на пътя.