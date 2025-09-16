  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +23
Пловдив: +20 / +28
Варна: +17 / +22
Сандански: +21 / +26
Русе: +21 / +26
Добрич: +17 / +21
Видин: +21 / +28
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +13 / +19
Кюстендил: +19 / +26
Стара Загора: +17 / +26

Стрелба в училище, пистолет е открит в раницата на ученик в Хасково

  • Сподели в:
  • Viber
Стрелба в училище, пистолет е открит в раницата на ученик в Хасково
A A+ A++ A


Пистолет е открит в раницата на ученик от 9 клас в училище в Хасково.

Според неофициална информация той е стрелял през прозореца по време на междучасие.

Предстои да бъде установено дали става въпрос за газово, или въздушно оръжие, предаде NOVA.

#Хасково

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите