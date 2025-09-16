Стрелба в училище, пистолет е открит в раницата на ученик в Хасково
Пистолет е открит в раницата на ученик от 9 клас в училище в Хасково.
Според неофициална информация той е стрелял през прозореца по време на междучасие.
Предстои да бъде установено дали става въпрос за газово, или въздушно оръжие, предаде NOVA.
