ООН обвини Израел в извършване на геноцид в Газа

Разследващи от Организацията на обединените нации (ООН) обвиниха, днес, Израел в извършване на „геноцид“ в Газа, като твърдят, че действията на израелските власти са насочени към унищожаването на палестинското население.

Независимата международна комисия на ООН за разследване (COI) публикува своите заключения във вторник, като постави отговорността върху израелския премиер и други висши официални лица за подстрекаване и за продължаващата военна кампания. Ръководителката на комисията, Нави Пилай, заяви, че „геноцид се случва в Газа и продължава да се случва“ и посочи държавата Израел като отговорна за това.

Израел незабавно отхвърли доклада, като външното министерство го определи като „изопачен и неверен“ и поиска незабавно разпускане на COI. Комисията, която не представлява официално ООН, е подложена на силна критика от израелски официални лица, но продължава да разследва предполагаеми нарушения на правата на човека в израелските окупирани палестински територии. Най-новият ѝ доклад се появява почти две години след началото на войната в Газа, след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. в Израел, при която според официални израелски данни загинаха 1 219 души, предимно цивилни.

В отговор израелските военни операции в Газа са довели до близо 65 000 жертви, предимно цивилни, според данни на здравното министерство на Газа, които ООН счита за надеждни. Повечето жители на Газа са били принудени да се преместят поне веднъж, като продължава масовото изселване, докато Израел усилва настъплението си с цел контрол над Газа, регион, който в момента преживява неописуем глад, обявена от ООН.

COI установи, че израелските сили и власти са извършили „четири от петте геноцидни деяния“, определени в Конвенцията за геноцида от 1948 г. Това включва убийства, нанасяне на сериозни физически или психически вреди, умишлено създаване на условия на живот, предназначени да унищожат група хора, и мерки, насочени към предотвратяване на раждания. Разследващите отбелязват, че официалните изявления и поведението на израелските сили показват, че тези действия са извършени с намерение да се унищожат палестинците в Газа като отделна етническа група.

Докладът конкретно обвинява президента Ицхак Херцог, премиера Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, като твърди, че те са подстрекавали към геноцид и че властите не са предприели мерки срещу това подстрекателство. Пилай подчерта, че отговорността лежи върху най-високото ръководство на Израел и отбеляза, че комисията е предоставила обширни доказателства на Международния наказателен съд (МНС) за възможни правни действия.

Пилай предупреди, че международната общност не може да остане пасивна пред това, което комисията описва като геноцидна кампания, като посочи, че бездействието може да се счита за съучастие. НПО и независими експерти на ООН многократно обвиняват Израел в геноцид в Газа, въпреки че ООН като цяло не е използвала официално това определение. Предишни призиви от официални лица на ООН настояват за решителни действия за предотвратяване на геноцид, а Международният съд в Хага нареди на Израел през януари 2024 г. да предотврати и наказва публичното подстрекаване към геноцид.

МНС също е издал международни заповеди за арест на Нетаняху и Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството. В отговор САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп наложиха санкции на двама съдии и двама прокурори от МНС, забранявайки им влизане в страната и замразявайки техните активи, което отразява продължаващите международни напрежения относно отчетността в конфликта.