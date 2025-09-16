  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +23
Пловдив: +20 / +28
Варна: +17 / +22
Сандански: +21 / +26
Русе: +21 / +26
Добрич: +17 / +21
Видин: +21 / +28
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +13 / +19
Кюстендил: +19 / +26
Стара Загора: +17 / +26

Почина холивудската икона Робърт Редфорд

  • Сподели в:
  • Viber
Почина холивудската икона Робърт Редфорд
A A+ A++ A

Иконата на световното кино Робърт Редфорд е починал на 89-годишна възраст.

Издателката на Робърт Редфорд, Синди Бергер, заяви, че актьорът е починал по-рано през деня в дома си "на фестивала Сънданс в планините на Юта - мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал".

Редфорд е основател на филмовия фестивал Сънданс, който се провежда ежегодно в Юта, САЩ от 1978 г

#Холивуд

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите