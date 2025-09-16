Почина холивудската икона Робърт Редфорд
Иконата на световното кино Робърт Редфорд е починал на 89-годишна възраст.
Издателката на Робърт Редфорд, Синди Бергер, заяви, че актьорът е починал по-рано през деня в дома си "на фестивала Сънданс в планините на Юта - мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал".
Редфорд е основател на филмовия фестивал Сънданс, който се провежда ежегодно в Юта, САЩ от 1978 г
