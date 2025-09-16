Испания ще бойкотира Евровизия, ако Израел участва
Испания ще бойкотира следващото издание на Евровизия, ако Израел вземе участие.
Това съобщи обществената телевизия RTVE, която отговаря за избора на представител на страната за конкурса, предаде АФП.
Макар и други европейски страни да са заплашвали да се оттеглят от конкурса, Испания е първата от т.нар. „големи пет“ държави, осигуряващи най-голямо финансиране за събитието, която предприема такава стъпка.
Още по темата:
- » Гърми скандал: Израел "взриви" Евровизия
- » Финалът на Евровизия е в събота – кои са изпълнителите, които се класираха
- » А дано! Слави изпраща Крисия пак на Евровизия?
Коментирай
Най-четено от Свят
Българин е в топ 3 на най-богатите хора под 40 години в света13:59 15.09.2025 | Свят
Последно от Свят