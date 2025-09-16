  • Instagram
Испания ще бойкотира Евровизия, ако Израел участва

Испания ще бойкотира следващото издание на Евровизия, ако Израел вземе участие.

Това съобщи обществената телевизия RTVE, която отговаря за избора на представител на страната за конкурса, предаде АФП.


Макар и други европейски страни да са заплашвали да се оттеглят от конкурса, Испания е първата от т.нар. „големи пет“ държави, осигуряващи най-голямо финансиране за събитието, която предприема такава стъпка.

#"Евровизия"

