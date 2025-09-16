Ердоган: Нетаняху е като роднина на Хитлер
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган разкритикува израелския премиер заради атаката на Израел срещу преговорния екип на ХАМАС в Катар миналата седмица, като заяви, че "идеологически Нетаняху е като роднина на Хитлер".
Ердоган вече е сравнявал Нетаняху с Хитлер и е наричал израелското правителство "мрежа от убийци", предава Al Jazeera.
Ердоган изрази надежда, че "фронтът на човечеството ще получи по-широка подкрепа" за Палестина в Общото събрание на ООН.
В изявление пред журналисти при завръщането си от извънредната арабо-ислямска среща на върха в Катар, Ердоган обеща да повдигне отново въпроса за палестинската държавност в Общото събрание на ООН, където "седмицата на високо равнище" е насрочена да започне на 22 септември.
