Национална мрежа за децата отхвърля забраната на телефоните в училище
Националната мрежа за децата не приема голяма част от предложените от Министерството на образованието промени в Закона за училищното образование, особено пълната забрана на телефоните в училище. Това заяви за Радио Стара Загора Георги Богданов, изпълнителен директор на организацията.
"Реформите включват много забрани, наказания и санкции", коментира Богданов, като изрази несъгласие с подхода на министерството за справяне с проблемите в образованието.
Според директора на мрежата, която обединява над 150 организации, работещи с деца, пълната забрана на телефони в училищата е твърде рестриктивна мярка. Богданов смята, че е по-важно училищата сами да поставят граници относно използването на мобилни устройства.
"Много учители ползват смарт телефони заедно с интерактивните дъски, използват се и много приложения за обучение", посочи Богданов, подчертавайки, че в образователната система има модерни и напредничави преподаватели.
Вместо часове по религия, директорът на Национална мрежа за децата предлага да се заложи на здравно и гражданско образование, които според него са по-полезни за развитието на младите хора.
"Има модерни и напредничави учители. Това са все решения, които трябва да се вземат от учителите. Министерството иска да контролира всеки един ученик, всяко едно училище. По-важно е училищата да могат да създадат свой ред по отношение на телефоните. Със забрана и санкции образование не се прави", заключи Георги Богданов.
Още по темата:
- » Доц. Невяна Велева: Телефоните в училище трябва да бъдат забранени
- » Нов вид ало измама: Изтеглиха всички пари от сметката на възрастен мъж
- » Има ли срив в мрежата? Оператори с обяснение